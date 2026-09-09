Soirée Porte Ouverte Aikido, Gymnase Colette Besson, Louviers

Informations pratiques

Soirée Porte Ouverte Aikido Mercredi 9 septembre, 18h30 Gymnase Colette Besson Eure

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-09T18:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:45:00+02:00

Soirée porte ouverte de découverte de l’Aikido le Mercredi 9 Septembre :

– Enfants 8-12 ans ! 18h30-19h45 Louviers Gymnase Colette Besson

– Ado (+12 ans) Adultes : 20h15-21h45 Incarville Dojo rue du bord de l’eau

Gymnase Colette Besson 15 boulevard Jules Ferry, Louviers Louviers 27400 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://seine-eure.aikido.fr »}]

Une soirée Porte Ouverte pour découvrir l’Aikido Aikido Art martial