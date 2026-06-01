Soirée printanière à la découverte des plantes qui nourrissent nos vaches bio, 2 Chemin de la Champagne 16360 Baignes Sainte Radegonde, Sainte-Radegonde
Soirée printanière à la découverte des plantes qui nourrissent nos vaches bio, 2 Chemin de la Champagne 16360 Baignes Sainte Radegonde, Sainte-Radegonde vendredi 5 juin 2026.
Soirée printanière à la découverte des plantes qui nourrissent nos vaches bio Vendredi 5 juin, 18h00 2 Chemin de la Champagne 16360 Baignes Sainte Radegonde Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
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Jeu de découverte des espèces prairiales et arbres fourragers destinés à l’alimentation des vaches laitières bio avec un trésor à gagner suivi d’une dégustation de produits bios issus de la ferme. bio vache laitière
Anne-Laure Veysset – Chambre d’Agriculture de la Charente
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