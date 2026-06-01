Soirée printanière à la découverte des plantes qui nourrissent nos vaches bio, 2 Chemin de la Champagne, 16360 Baignes Ste Radegonde, Sainte-Radegonde

Soirée printanière à la découverte des plantes qui nourrissent nos vaches bio Vendredi 5 juin, 18h00 2 Chemin de la Champagne, 16360 Baignes Ste Radegonde Charente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

2 Chemin de la Champagne, 16360 Baignes Ste Radegonde 2 Chemin de la Champagne,16360 Baignes Ste Radegonde Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 94 63 75 »}]

Jeu de découverte des espèces prairiales et arbres fourragers destinés à l’alimentation des vaches laitières bio avec trésor gourmand à gagner- dégustation de produits bios issus de la ferme bio vaches laitières

Anne-Laure Veysset