Mazères-sur-Salat

SOIRÉE PUNK ROCK, DOCUMENTAIRE ET DJ SET

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée Punk Rock, Documentaire et DJ Set à l’Usineuse !

Soirée Punk Rock, Documentaire et DJ Set !

entrée à prix libre buvette et restauration sur place

Le documentaire Formé à Londres en 1976, Les Slits ont été le premier groupe de filles punk au monde. Contemporaines de groupes tels que The Clash et The Sex Pistols, elles étaient les marraines pionnières du mouvement musical connu sous le nom de Punky Reggae . Ce documentaire raconte l’histoire du groupe et la vie des femmes impliquées, depuis la création du groupe en 1976 jusqu’à la fin des groupes en 2010 à la mort de la chanteuse principale Ari Up.

Lady Miss Pénélope Punk, funk, post-punk ou hip hop old school, elle aime faire découvrir les voix de celles qu’on entend pas assez ! .

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Punk Rock, Documentary and DJ Set at l’Usineuse!

L’événement SOIRÉE PUNK ROCK, DOCUMENTAIRE ET DJ SET Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE