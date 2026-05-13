Soirée pyjama au MOBE !, Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement, Orléans

Soirée pyjama au MOBE ! Samedi 23 mai, 19h00 Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Nuit européenne des musées : Soirée pyjama au MOBE !

Cette année enfilez votre plus beau pyjama pour la Nuit des musées ! A la lueur des lampes torches redécouvrez le MOBE et ses espèces endormies… Installez-vous confortablement pour une sieste musicale ou partez à la poursuite de petits monstres… Une soirée pour s’amuser et rêver entre amis ou en famille !

Samedi 23 mai de 19h à minuit – Entrée gratuite –

[fermeture le 24 mai de 10h à 13h]

• Sieste musicale : Rêverie électronique – Le Plateau

Par l’Armada Production, avec Jessie Lucas

Séances à 20h30, 21h30 et 22h30 – Pour tous à partir de 6 mois

• Apportez votre lampe torche et découvrez des espèces endormies…

• Soirée jeux de société – Cafétéria

• Ateliers à la recherche des petits monstres– 4Tiers

• Tisanerie – Cafétéria

Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238546105 https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) propose quatre niveaux d’expositions pluri-médias, où collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes décloisonnent les savoirs. Pour aller plus loin, ateliers, conférences et formats interactifs sont proposés.

Le MOBE attise les curiosités pour comprendre l’évolution du vivant et ses capacités d’adaptation, les liens entre vivant et minéral ou encore le fonctionnement des milieux. Le “4 Tiers”, devient un lieu de vie, d’appropriation de chacun où esprit critique et lutte contre le prêt-à-penser sont les maîtres mots ! Tram, ligne A, ligne B Bus SNCF

Nuit européenne des musées : Soirée pyjama au MOBE !

©Philippe Malet