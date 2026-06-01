Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne

Val-de-Saâne

Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard

Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Soirée pyjama pour les enfants de 4 à 8 ans, en pyjama ou tenue de jour (sans papa et maman!), dans la médiathèque de Val-de-Sâane, accompagné par Y a plus de saisons? Ma pauvre dame!

Inscription nécessaire (places limitées!) .

Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15

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English : Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard

L’événement Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux