Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne
Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne mardi 30 juin 2026.
Val-de-Saâne
Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard
Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Soirée pyjama pour les enfants de 4 à 8 ans, en pyjama ou tenue de jour (sans papa et maman!), dans la médiathèque de Val-de-Sâane, accompagné par Y a plus de saisons? Ma pauvre dame!
Inscription nécessaire (places limitées!) .
Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15
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English : Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard
L’événement Soirée pyjama Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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