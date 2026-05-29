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Soirée pyjama Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

vendredi 10 juillet 2026 · Cinéma le Saleys · Salies-de-Béarn

Soirée pyjama Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma le Saleys
Adresse
6 avenue du Maréchal Leclerc
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4.5 4.5 4.5

Salies-de-Béarn

Soirée pyjama

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Nouvelle soirée pyjama annoncée ! Venez avec les doudous, vêtu de votre plus beau pyjama, vos enfants, les amis de vos enfants, vos petits-enfants…
20h animations et surprises.
20h30 découvrez le nouveau film Des minions et des monstres .
A partir de 6 ans.
Pensez à réserver votre place !   .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37  lesaleys@orange.fr

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves

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