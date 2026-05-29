Soirée pyjama Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
vendredi 10 juillet 2026 · Cinéma le Saleys · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Soirée pyjama
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Nouvelle soirée pyjama annoncée ! Venez avec les doudous, vêtu de votre plus beau pyjama, vos enfants, les amis de vos enfants, vos petits-enfants…
20h animations et surprises.
20h30 découvrez le nouveau film Des minions et des monstres .
A partir de 6 ans.
Pensez à réserver votre place ! .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée pyjama
L’événement Soirée pyjama Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Les Rendez-Vous du Ludotruck Espace de Mosquéros Salies-de-Béarn 1 juillet 2026
- Visite commentée Salies, une histoire salée, une légende et sa vie thermale Place du Bayaà Salies-de-Béarn 1 juillet 2026
- Rencontre Les Résistants de Pascal Convert Le Moment Librairie Salies-de-Béarn 3 juillet 2026
- Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys Ostàu Dou Saleys Salies-de-Béarn 6 juillet 2026
- Concours de belote au Casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn 6 juillet 2026