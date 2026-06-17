Mayrac

Soirée quizz musical et concert à Mayrac

Mayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L'association "La vallée des Rocs" vous invite à une grande soirée quizz musial et concert soul&blues avec le groupe Heart Fixers

Buvette et petite restauration sur place

L'association "La vallée des Rocs" vous invite à une grande soirée quizz musial et concert soul&blues avec le groupe Heart Fixers

Buvette et petite restauration sur place

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Mayrac 46200 Lot Occitanie secretariat@valleedesrocs.com

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English :

The La vallée des Rocs association invites you to a big music quiz night and soul & blues concert featuring the band Heart Fixers

Refreshments and light snacks available on site

L’événement Soirée quizz musical et concert à Mayrac Mayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Dordogne