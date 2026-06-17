Soirée quizz musical et concert à Mayrac Mayrac
Soirée quizz musical et concert à Mayrac Mayrac samedi 11 juillet 2026.
Mayrac
Soirée quizz musical et concert à Mayrac
Mayrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L'association "La vallée des Rocs" vous invite à une grande soirée quizz musial et concert soul&blues avec le groupe Heart Fixers
Buvette et petite restauration sur place
L'association "La vallée des Rocs" vous invite à une grande soirée quizz musial et concert soul&blues avec le groupe Heart Fixers
Buvette et petite restauration sur place
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Mayrac 46200 Lot Occitanie secretariat@valleedesrocs.com
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English :
The La vallée des Rocs association invites you to a big music quiz night and soul & blues concert featuring the band Heart Fixers
Refreshments and light snacks available on site
L’événement Soirée quizz musical et concert à Mayrac Mayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Dordogne