Soirée Reggaeton, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Soirée Reggaeton Samedi 19 septembre, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

La brasserie passe en mode caliente pour une soirée 100 % Reggaeton qui va te faire vibrer ! Prépare-toi à danser fort et longtemps avec un set explosif signé DJ Lao.

Pour cette édition, on accueille DJ Lao pour la première fois à la brasserie ! Attends-toi à une sélection reggaeton bien caliente : classiques incontournables, bangers actuels et flow latino pour faire monter la température toute la soirée.

Côté bar, nos bières artisanales maison t’accompagnent jusqu’à minuit.

️ Cuisine de comptoir et assiettes à partager à partir de 18 h 30 pour reprendre des forces entre deux passages sur le dancefloor.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ DJ SET À 19 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & Calor latino ! CheerZ !

SOIRÉE REGGAETON

Vendredi 19 septembre

De 16 h à 00 h – DJ Set à 19 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/4SdoObPLw »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

La brasserie passe en mode caliente pour une soirée 100 % Reggaeton qui va te faire vibrer ! Prépare-toi à danser fort et longtemps avec un set explosif signé DJ Lao.