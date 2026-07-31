SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
VENDREDI 9
SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE
18h30-21h30 > Gratuit. Tout public. Organisé par Librairie-Galerie Victor & Madeleine.
1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
FRIDAY, THE 9TH
LITERARY SEASON OPENING EVENT WITH MAEVA, VICTOR & MADELEINE BOOKSTORE-GALLERY
6:30–9:30 p.m. > Free. Open to all ages. Organized by Victor & Madeleine Bookstore-Gallery.
1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750
L’événement SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE SAINT CYPRIEN
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