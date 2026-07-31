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SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien

SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Prosper Mérimée
Adresse
1 rue François Arago
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :
2026-10-09

VENDREDI 9
SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE
18h30-21h30 > Gratuit. Tout public. Organisé par Librairie-Galerie Victor & Madeleine.
1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70 

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English :

FRIDAY, THE 9TH
LITERARY SEASON OPENING EVENT WITH MAEVA, VICTOR & MADELEINE BOOKSTORE-GALLERY
6:30–9:30 p.m. > Free. Open to all ages. Organized by Victor & Madeleine Bookstore-Gallery.
1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750

L’événement SOIREE RENTREE LITTERAIRE AVEC MAEVA, LIBRAIRIE-GALERIE VICTOR & MADELEINE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE SAINT CYPRIEN

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