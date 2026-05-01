Soirée repas dansant antillais Salle Amélie Charrière Dax

Dax

Soirée repas dansant antillais

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis planté Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

On fête l’arrivée de l’été à Dax !

Une soirée conviviale, festive et dansante vous attend avec Zouk System et sa danseuse.

Ambiance, musique, danse et spécialités gourmandes seront au rendez-vous pour partager un excellent moment tous ensemble. .

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 82 50 panachafrican.outremer@gmail.com

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English : Soirée repas dansant antillais

L’événement Soirée repas dansant antillais Dax a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Grand Dax