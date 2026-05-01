Soirée repas dansant antillais Salle Amélie Charrière Dax
Soirée repas dansant antillais Salle Amélie Charrière Dax samedi 23 mai 2026.
Dax
Soirée repas dansant antillais
Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis planté Dax Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 01:00:00
Date(s) :
2026-05-23
On fête l’arrivée de l’été à Dax !
Une soirée conviviale, festive et dansante vous attend avec Zouk System et sa danseuse.
Ambiance, musique, danse et spécialités gourmandes seront au rendez-vous pour partager un excellent moment tous ensemble. .
Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 82 50 panachafrican.outremer@gmail.com
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English : Soirée repas dansant antillais
L’événement Soirée repas dansant antillais Dax a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Grand Dax
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