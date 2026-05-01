Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée repas dansant antillais Salle Amélie Charrière Dax

Soirée repas dansant antillais Salle Amélie Charrière Dax

Soirée repas dansant antillais Salle Amélie Charrière Dax samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle Amélie Charrière

Adresse : 98 avenue Francis planté

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Dax

Soirée repas dansant antillais

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis planté Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :
2026-05-23

On fête l’arrivée de l’été à Dax !
Une soirée conviviale, festive et dansante vous attend avec Zouk System et sa danseuse.
Ambiance, musique, danse et spécialités gourmandes seront au rendez-vous pour partager un excellent moment tous ensemble.   .

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 82 50  panachafrican.outremer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée repas dansant antillais

L’événement Soirée repas dansant antillais Dax a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)