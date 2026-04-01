Soirée repas/observation du ciel étoilé Préperny Arleuf

Arleuf

Soirée repas/observation du ciel étoilé

Préperny Chalet de Préperny Arleuf Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Soirée repas/observation du ciel étoilé A partir de 19h30 au chalet de Préperny à Arleuf (Haut Folin). Klaus va vous guider à travers la galaxie et vous raconter l’histoire de ces milliers d’étoiles que l’on peut observer lorsqu’on lève les yeux au ciel. Le site du Haut-Folin est particulièrement adapté à ce genre d’exploration. Réservation obligatoire .

Préperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87

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English :

L’événement Soirée repas/observation du ciel étoilé Arleuf a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs