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Soirée repas/observation du ciel étoilé Préperny Arleuf

Soirée repas/observation du ciel étoilé Préperny Arleuf

Soirée repas/observation du ciel étoilé Préperny Arleuf samedi 25 avril 2026.

Lieu : Préperny

Adresse : Chalet de Préperny

Ville : 58430 Arleuf

Département : Nièvre

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Arleuf

Soirée repas/observation du ciel étoilé

Préperny Chalet de Préperny Arleuf Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Soirée repas/observation du ciel étoilé A partir de 19h30 au chalet de Préperny à Arleuf (Haut Folin). Klaus va vous guider à travers la galaxie et vous raconter l’histoire de ces milliers d’étoiles que l’on peut observer lorsqu’on lève les yeux au ciel. Le site du Haut-Folin est particulièrement adapté à ce genre d’exploration. Réservation obligatoire   .

Préperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87 

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English :

L’événement Soirée repas/observation du ciel étoilé Arleuf a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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