Sazilly

Soirée Retour vers les légendes

Sazilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Avant de profiter de la 4ème édition du Robin’s Cars Movies Event le dimanche 26, l’association Robin’s Cars Movies vous prépare une soirée de DINGUE, ambiance guinguette !

Avant de profiter de la 4ème édition du Robin’s Cars Movies Event le dimanche 26, l’association Robin’s Cars Movies vous prépare une soirée de DINGUE, ambiance guinguette !

Au programme concert, brasero, fouées, desserts gourmands, buvette, animation robots Transformers, simulateurs courses auto, etc.

Une superbe soirée en perspective ! .

Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 61 05 46

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English :

Before enjoying the 4th edition of the Robin’s Cars Movies Event on Sunday 26th, the Robin’s Cars Movies association is preparing a DINGUOUS evening, with a guinguette atmosphere!

L’événement Soirée Retour vers les légendes Sazilly a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme