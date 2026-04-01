Soirée Retour vers les légendes Sazilly
Soirée Retour vers les légendes Sazilly samedi 25 avril 2026.
Sazilly
Soirée Retour vers les légendes
Sazilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Avant de profiter de la 4ème édition du Robin’s Cars Movies Event le dimanche 26, l’association Robin’s Cars Movies vous prépare une soirée de DINGUE, ambiance guinguette !
Avant de profiter de la 4ème édition du Robin’s Cars Movies Event le dimanche 26, l’association Robin’s Cars Movies vous prépare une soirée de DINGUE, ambiance guinguette !
Au programme concert, brasero, fouées, desserts gourmands, buvette, animation robots Transformers, simulateurs courses auto, etc.
Une superbe soirée en perspective ! .
Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 61 05 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Before enjoying the 4th edition of the Robin’s Cars Movies Event on Sunday 26th, the Robin’s Cars Movies association is preparing a DINGUOUS evening, with a guinguette atmosphere!
L’événement Soirée Retour vers les légendes Sazilly a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Sazilly (Indre-et-Loire)
- 4ème édition du Robin’s Cars Movies Event Sazilly 26 avril 2026