Soirée rock acoustique à l’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières
jeudi 20 août 2026 · Domaine La Pierre Blanche · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Soirée rock acoustique à l’Ambar
Jeudi 20 août 2026 à partir de 18h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à une soirée rock acoustique !Amoureux
Un peu de Rock dans ce monde de cigales !
Le Jeudi 20 août à 20h30, on débranche… presque tout.
Le groupe Exposed passe en mode acoustique pour une soirée rock live à L’Ambar.
Coucher de soleil, vignes, Alpilles, tapas n’cocktails… et du rock, du vrai.
Réservation vivement conseillée .
Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com
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English :
The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières invites you to an acoustic rock evening!
L’événement Soirée rock acoustique à l’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-08-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles