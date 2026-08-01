Soirée rock acoustique à l’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Soirée rock acoustique à l’Ambar

Jeudi 20 août 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à une soirée rock acoustique !Amoureux

Un peu de Rock dans ce monde de cigales !



Le Jeudi 20 août à 20h30, on débranche… presque tout.

Le groupe Exposed passe en mode acoustique pour une soirée rock live à L’Ambar.

Coucher de soleil, vignes, Alpilles, tapas n’cocktails… et du rock, du vrai.



Réservation vivement conseillée .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

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English :

The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières invites you to an acoustic rock evening!

L’événement Soirée rock acoustique à l’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-08-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles