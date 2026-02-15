Soirée Rock&Blues au Palace

Saint-Dizier

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Soirée Rock’n’Blues au Palace

Au programme du rock, du blues et la convivialité habituelle du Petit Paris, délocalisée pour l’occasion au Palace !

Une soirée musicale exceptionnelle avec

Jay & The Repentant Notables

Lorenzo Sanchez Band

Natchez

Buvette et food trucks sur place .

Salle du Palace Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

