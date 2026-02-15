Soirée Rock&Blues au Palace Saint-Dizier
Soirée Rock&Blues au Palace Saint-Dizier samedi 18 avril 2026.
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tout public
Soirée Rock’n’Blues au Palace
Au programme du rock, du blues et la convivialité habituelle du Petit Paris, délocalisée pour l’occasion au Palace !
Une soirée musicale exceptionnelle avec
Jay & The Repentant Notables
Lorenzo Sanchez Band
Natchez
Buvette et food trucks sur place .
Salle du Palace Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
