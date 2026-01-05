SOIRÉE SAINT PATRICK

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

19H ECOLE DE MUSIQUE

21H TRIO CARVOU- AN HABASK LE REST

PRIX LIBRE

À partir de 19h, l’école de musique de Châteaulin proposera quelques morceaux de tradition irlandaise, exécutés par l’ensemble à cordes et flûtes.

Puis le trio “ Carvou An Habask Le Rest “ assurera la deuxième partie de soirée avec une session de musique irlandaise. Retrouvez ces trois musiciens d’expériences habitués de la scène en Bretagne pour une soirée conviviale autour de la musique irlandaise. Quand les mélodies d’une flûte virevoltante s’associent au son envoûtant de la cornemuse irlandaise entraîné par les sonorités scintillantes du cistre. Rien de tel que l’ambiance d’une irish session pour fêter la Saint-Patrick ! .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE SAINT PATRICK

L’événement SOIRÉE SAINT PATRICK Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE