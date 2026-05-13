Soirée salsa L’Île aux oiseaux Guern

Guern

Soirée salsa

L’Île aux oiseaux Corn er Pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

De 19h à 19h45 initiation Salsa cubaine (tout public)

De 19h45 à 00h soirée dansante Salsa cubaine, bachata et kizomba SBK

Mojitos et pizzas proposés sur place (sur réservation)

Soirée sur réservation .

L’Île aux oiseaux Corn er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

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English :

L’événement Soirée salsa Guern a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté