Soirée salsa L’Île aux oiseaux Guern
Soirée salsa L’Île aux oiseaux Guern samedi 6 juin 2026.
Guern
Soirée salsa
L’Île aux oiseaux Corn er Pont Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
De 19h à 19h45 initiation Salsa cubaine (tout public)
De 19h45 à 00h soirée dansante Salsa cubaine, bachata et kizomba SBK
Mojitos et pizzas proposés sur place (sur réservation)
Soirée sur réservation .
L’Île aux oiseaux Corn er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
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English :
L’événement Soirée salsa Guern a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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