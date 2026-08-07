Soirée Salsa & Mojito Haguenau
samedi 22 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Soirée Salsa & Mojito
5 Marché aux Bestiaux Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Laissez-vous entraîner par les rythmes de la salsa lors d’une soirée festive sur la terrasse de L’Intenable². Au programme initiation à la danse, DJ, mojitos, tartes flambées et ambiance conviviale pour célébrer la fin de l’été.
Profitez d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité et des rythmes latins lors de la traditionnelle soirée Salsa & Mojitos. Pour l’occasion, la terrasse du bar L’Intenable² se transforme en une véritable piste de danse.
Au programme DJ Pedro aux platines, initiation et animation salsa, mojitos, bières, boissons sans alcool et tartes flambées. Venez nombreux pour célébrer la fin de l’été dans une ambiance festive et chaleureuse. .
5 Marché aux Bestiaux Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 36 99 intenable2.haguenau@gmail.com
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English :
Let yourself be swept away by the rhythms of salsa during a festive evening on the terrace at L’Intenable². On the agenda: dance lessons, a DJ, mojitos, tarte flambée, and a friendly atmosphere to celebrate the end of summer.
L’événement Soirée Salsa & Mojito Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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