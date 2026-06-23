Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Soirée Salsa

3 Rue de la Plaine de Beauvais Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée Salsa animée par El Chino Latino Social Club, avec la participation de l’association Cuba Que Si. Une invitation à découvrir l’univers des danses et musiques Latines dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale.

Au menu cari de poulet, fromage de Soignon et dessert de la Miche aux Moines ( Pensez à apporter vos assiettes, verres et couverts) .

Tarif commune 5€ par adulte ( gratuit pour les moins de 12 ans).

Tarif extérieur 14€ par adulte et 5 € pour les moins de 12 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Mairie avant le 3 juillet, règlement par chèque uniquement. .

3 Rue de la Plaine de Beauvais Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 52

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English : Soirée Salsa

L’événement Soirée Salsa Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Haut Val De Sèvre