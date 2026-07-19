Soirée salsa spéciale été CAMPAN Campan
mercredi 22 juillet 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Soirée salsa spéciale été
CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le 22 juillet, soirée salsa spéciale été Au Chapit’O à Campan ! Ambiance latine et piste de danse sous chapiteau pour une soirée chaude et festive. Venez danser et profiter de l’été comme il se doit.
petite restauration et bar sur place .
CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75
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English :
On July 22, there’s a special salsa night at Au Chapit’O in Campan! Enjoy a Latin atmosphere and a dance floor under the big top for a hot and festive evening. Come dance and enjoy the summer the way it’s meant to be enjoyed.
L’événement Soirée salsa spéciale été Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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