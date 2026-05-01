SOIRÉE SAUCISSES-FRITES Saint-Germain-du-Teil
SOIRÉE SAUCISSES-FRITES Saint-Germain-du-Teil vendredi 22 mai 2026.
Saint-Germain-du-Teil
SOIRÉE SAUCISSES-FRITES
Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’association le sou de l’école publique de Saint Germain du Teil vous invites à leur Soirée Saucisses-frites à la salle des fêtes du village à partir de 19h30 avec animation musicale par Samuel Puel. Au menu Barquette saucisse-frites à 5€ et Sandwich saucisse-frites à 6€
Sur réservation au 07 53 07 14 46. règlement sur place.
L’association le sou de l’école publique de Saint Germain du Teil vous invites à leur Soirée Saucisses-frites à la salle des fêtes du village à partir de 19h30 avec animation musicale par Samuel Puel. Au menu Barquette saucisse-frites à 5€ et Sandwich saucisse-frites à 6€
Sur réservation au 07 53 07 14 46. règlement sur place. .
Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 7 53 07 14 46
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English :
The association le sou de l’école publique de Saint Germain du Teil invites you to their Soirée Saucisses-frites at the village hall from 7.30pm with musical entertainment by Samuel Puel. Menu: Sausage and French fries starter for 5? and sausage and French fries sandwich for 6?
Reservations required on 07 53 07 14 46. Payment on site.
L’événement SOIRÉE SAUCISSES-FRITES Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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