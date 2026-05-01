Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE SAUCISSES-FRITES

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

L’association le sou de l’école publique de Saint Germain du Teil vous invites à leur Soirée Saucisses-frites à la salle des fêtes du village à partir de 19h30 avec animation musicale par Samuel Puel. Au menu Barquette saucisse-frites à 5€ et Sandwich saucisse-frites à 6€

Sur réservation au 07 53 07 14 46. règlement sur place.

L’association le sou de l’école publique de Saint Germain du Teil vous invites à leur Soirée Saucisses-frites à la salle des fêtes du village à partir de 19h30 avec animation musicale par Samuel Puel. Au menu Barquette saucisse-frites à 5€ et Sandwich saucisse-frites à 6€

Sur réservation au 07 53 07 14 46. règlement sur place. .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 7 53 07 14 46

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English :

The association le sou de l’école publique de Saint Germain du Teil invites you to their Soirée Saucisses-frites at the village hall from 7.30pm with musical entertainment by Samuel Puel. Menu: Sausage and French fries starter for 5? and sausage and French fries sandwich for 6?

Reservations required on 07 53 07 14 46. Payment on site.

L’événement SOIRÉE SAUCISSES-FRITES Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn