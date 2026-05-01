Soirée SBK+ Solar Café Guinguette Le Temple-sur-Lot
Soirée SBK+ Solar Café Guinguette Le Temple-sur-Lot samedi 16 mai 2026.
Le Temple-sur-Lot
Soirée SBK+
Solar Café Guinguette 2369 Route de la Chaussée Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 02:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Viens danser avec nous !
20h initiation salsa avec Kokoline et Joseph, GRATUIT
21h-2h soirée SBK+ (2 salsas, 2 bachatas, 2 kizombas, 2 rock/kompa/semba)
Buvette et restauration à la guinguette.
Viens danser avec nous !
20h initiation salsa avec Kokoline et Joseph, GRATUIT
21h-2h soirée SBK+ (2 salsas, 2 bachatas, 2 kizombas, 2 rock/kompa/semba)
Buvette et restauration à la guinguette. .
Solar Café Guinguette 2369 Route de la Chaussée Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08
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English : Soirée SBK+
Come and dance with us!
8pm: salsa initiation with Kokoline and Joseph, FREE
9pm-2am: SBK+ evening (2 salsas, 2 bachatas, 2 kizombas, 2 rock/kompa/semba)
Refreshments and food at the guinguette.
L’événement Soirée SBK+ Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne
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