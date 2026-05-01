Soirée SBK+ Solar Café Guinguette Le Temple-sur-Lot

Le Temple-sur-Lot

Soirée SBK+

Solar Café Guinguette 2369 Route de la Chaussée Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 02:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Viens danser avec nous !

20h initiation salsa avec Kokoline et Joseph, GRATUIT

21h-2h soirée SBK+ (2 salsas, 2 bachatas, 2 kizombas, 2 rock/kompa/semba)

Buvette et restauration à la guinguette.

Viens danser avec nous !

20h initiation salsa avec Kokoline et Joseph, GRATUIT

21h-2h soirée SBK+ (2 salsas, 2 bachatas, 2 kizombas, 2 rock/kompa/semba)

Buvette et restauration à la guinguette. .

Solar Café Guinguette 2369 Route de la Chaussée Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08

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English : Soirée SBK+

Come and dance with us!

8pm: salsa initiation with Kokoline and Joseph, FREE

9pm-2am: SBK+ evening (2 salsas, 2 bachatas, 2 kizombas, 2 rock/kompa/semba)

Refreshments and food at the guinguette.

L’événement Soirée SBK+ Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne