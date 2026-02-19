Les Foulées Templaises

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Venez participer à cette journée sportive dans une ambiance conviviale !

Les départs se feront à 10h et à 10h15.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur Protiming.fr

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Les Foulées Templaises

Come and take part in this sporting day in a friendly atmosphere with several formats on offer:

– 5 km

– 10 km

– Relay (2×5 km)

Start times will be staggered between 10 a.m. and 10.30 a.m.

To register, go to: www.protiming.fr/Runnings/detail/7773

Medical certificate or PPS.

