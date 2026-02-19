Les Foulées Templaises Le Temple-sur-Lot
Les Foulées Templaises Le Temple-sur-Lot jeudi 14 mai 2026.
Les Foulées Templaises
Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Venez participer à cette journée sportive dans une ambiance conviviale !
Les départs se feront à 10h et à 10h15.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur Protiming.fr
Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Les Foulées Templaises
Come and take part in this sporting day in a friendly atmosphere with several formats on offer:
– 5 km
– 10 km
– Relay (2×5 km)
Start times will be staggered between 10 a.m. and 10.30 a.m.
To register, go to: www.protiming.fr/Runnings/detail/7773
Medical certificate or PPS.
L’événement Les Foulées Templaises Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot