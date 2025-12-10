11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot

11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être

Salle Josiane Mascarin 2593 route de Bordeaux Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’association Templ’art organise son 11ᵉ Salon des créateurs d’art et des professionnels du bien-être techniques énergétiques et vibratoires, hydrologie, hygiène respiratoire, alimentaire, aromathérapie, psychologie…

Buvette, restauration rapide.

Salle Josiane Mascarin 2593 route de Bordeaux Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 27 87 80 assotemplart47@gmail.com

English : 11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être

8? salon des créateurs d’art et de bien-être, with workshop sale.

10:30am-12pm2:30pm4:30pm Free artistic activities for all

5pm raffle

Refreshments, fast food.

Tombola at 5pm.

