11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot
11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot dimanche 3 mai 2026.
11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être
Salle Josiane Mascarin 2593 route de Bordeaux Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
L’association Templ’art organise son 11ᵉ Salon des créateurs d’art et des professionnels du bien-être techniques énergétiques et vibratoires, hydrologie, hygiène respiratoire, alimentaire, aromathérapie, psychologie…
Buvette, restauration rapide.
L’association Templ’art organise son 11ᵉ Salon des créateurs d’art et des professionnels du bien-être techniques énergétiques et vibratoires, hydrologie, hygiène respiratoire, alimentaire, aromathérapie, psychologie…
Buvette, restauration rapide. .
Salle Josiane Mascarin 2593 route de Bordeaux Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 27 87 80 assotemplart47@gmail.com
English : 11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être
8? salon des créateurs d’art et de bien-être, with workshop sale.
10:30am-12pm2:30pm4:30pm Free artistic activities for all
5pm raffle
Refreshments, fast food.
Tombola at 5pm.
L’événement 11ème Salon des créateurs d’art et du bien-être Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Villeneuve Vallée du Lot