Le Temple-sur-Lot, balade thématique Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Le Temple-sur-Lot, balade thématique

Le Temple-sur-Lot, balade thématique 47110 Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1800.0

Cette balade vous conduira à la découverte des richesses naturelles et architecturales, autour de la cité du Temple-sur-Lot, maisons à pans de bois ou en torchis, lavoirs, site des nénuphars de Latour-Marliac. Des pupitres ainsi que des panneaux thématiques vous permettront d’en savoir plus…

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Le Temple-sur-Lot, balade thématique

This walk will lead you to discover the natural and architectural treasures around the town of Temple-sur-Lot, timber-framed or mud houses, wash houses, the water lilies of Latour-Marliac. Desks as well as thematic panels will allow you to know more..

Deutsch : Le Temple-sur-Lot, balade thématique

Dieser Spaziergang führt Sie zu den natürlichen und architektonischen Schätzen rund um die Stadt Temple-sur-Lot, zu Fachwerk- und Lehmhäusern, Waschplätzen und der Seerosenstätte Latour-Marliac. Anhand von Pulten sowie thematischen Tafeln können Sie mehr darüber erfahren..

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà a scoprire i tesori naturali e architettonici intorno alla città di Temple-sur-Lot, le case a graticcio o di fango, i lavatoi, le ninfee di Latour-Marliac. I banchi e i pannelli tematici vi permetteranno di saperne di più?

Español : Le Temple-sur-Lot, balade thématique

Este paseo le llevará a descubrir los tesoros naturales y arquitectónicos de los alrededores de la ciudad de Temple-sur-Lot, las casas de madera o de barro, los lavaderos, los nenúfares de Latour-Marliac. Las mesas y los paneles temáticos le permitirán saber más..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine