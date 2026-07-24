SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST Saint-Geniès-de-Varensal
vendredi 28 août 2026 · Saint-Geniès-de-Varensal
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
RDV au foyer rural de plaisance à 20h30
Soirée moules frites 18€ adhérent / 20€ non adhérents
Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04
Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin
Ambiance musicale avec Duo Party mix
RDV au foyer rural de plaisance à 20h30
Soirée moules frites 18€ adhérent / 20€ non adhérents
Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04
Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin
Ambiance musicale avec Duo Party mix .
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
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English : SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST
Meet at the Plaisance Community Center at 8:30 p.m.
Mussels and fries night: 18? for members / 20? for non-members
Reservations must be made by March 10 at 04.67.23.69.04
Macedoine salad + mussels and fries + tart + 1/4 bottle of wine
Live music by Duo Party Mix
L’événement SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB