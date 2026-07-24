Informations pratiques

Saint-Geniès-de-Varensal

SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

RDV au foyer rural de plaisance à 20h30

Soirée moules frites 18€ adhérent / 20€ non adhérents

Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04

Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin

Ambiance musicale avec Duo Party mix

RDV au foyer rural de plaisance à 20h30

Soirée moules frites 18€ adhérent / 20€ non adhérents

Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04

Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin

Ambiance musicale avec Duo Party mix .

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST

Meet at the Plaisance Community Center at 8:30 p.m.

Mussels and fries night: 18? for members / 20? for non-members

Reservations must be made by March 10 at 04.67.23.69.04

Macedoine salad + mussels and fries + tart + 1/4 bottle of wine

Live music by Duo Party Mix

L’événement SOIRÉE SÈCHES À LA SÉTOISE AVEC LE DUO SUD EST Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB