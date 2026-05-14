SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac
SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac vendredi 22 mai 2026.
Aurignac
SOIRÉE SO’ CAF
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée Pépites et cailloux par G&G à La Cafetière !
Sélection de vinyles qui font danser !
G&G ont creusé, creusé, creusé pour vous sortir de terre les meilleures pépites funk, disco, rock, new wave et d’autres styles encore dont vous n’avez pas idée.
Ils ont aussi quelques cailloux sans grande valeur, mais qui font quand même plaisir à écouter.
Il y aura aussi une boule à facettes, un laser et une machine à fumée pour l’expérience immersive.
Ça va danser !
Entrée Libre –
Restauration sur place sur réservation .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
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English :
G&G’s Pépites et cailloux evening at La Cafetière!
A selection of danceable vinyl!
L’événement SOIRÉE SO’ CAF Aurignac a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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