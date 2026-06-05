Soirée spéciale autour du cancer du sein Place Bellevue Biarritz
Soirée spéciale autour du cancer du sein Place Bellevue Biarritz lundi 15 juin 2026.
Biarritz
Soirée spéciale autour du cancer du sein
Place Bellevue Espace Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:30:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Conférence publique Peut-on traiter le cancer du sein avec les anti-androgènes ? par le Professeur Richard Iggo
Table ronde avec le Professeur Richard Iggo et des représentants des associations de La ligue contre le cancer et Les Battements d’Elles . .
Place Bellevue Espace Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bots-summerschool@univ-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée spéciale autour du cancer du sein
L’événement Soirée spéciale autour du cancer du sein Biarritz a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite de L’Ocean Friendly Garden, Surfrider Foundation Europe, Biarritz 5 juin 2026
- Prohibido Biarritz Jazz Club Mathieu Guinot Jazz Trio Prohibido Biarritz 5 juin 2026
- Malandain Ballet Biarritz Concours de Jeunes Chorégraphes de Ballet Finale Gare du Midi Biarritz 6 juin 2026
- Prohibido Biarritz Jazz Club 4Soul en concert Prohibido Biarritz 6 juin 2026
- Let’s go to the boudoir Le Colisée Biarritz 6 juin 2026