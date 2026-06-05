Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée spéciale autour du cancer du sein Place Bellevue Biarritz

Soirée spéciale autour du cancer du sein Place Bellevue Biarritz

Soirée spéciale autour du cancer du sein Place Bellevue Biarritz lundi 15 juin 2026.

Lieu : Place Bellevue

Adresse : Espace Bellevue

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biarritz

Soirée spéciale autour du cancer du sein

Place Bellevue Espace Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:30:00
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Conférence publique Peut-on traiter le cancer du sein avec les anti-androgènes ? par le Professeur Richard Iggo
Table ronde avec le Professeur Richard Iggo et des représentants des associations de La ligue contre le cancer et Les Battements d’Elles .   .

Place Bellevue Espace Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   bots-summerschool@univ-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée spéciale autour du cancer du sein

L’événement Soirée spéciale autour du cancer du sein Biarritz a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Biarritz

À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)