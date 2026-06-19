Soirée spéciale sauvage Ferme L’Autre Campagne Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx

Soirée spéciale sauvage

Ferme L’Autre Campagne 2399 route de Lannes Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirée spéciale cuisine sauvage à la guinguette Parenthèse Champêtre !

Vendredi 19 juin au soir, on fête la sortie du livre de Lucille Tous les goûts sont dans la nature à la Ferme l’Autre Campagne.

Pour l’occasion, un menu inédit inspiré de la cueillette et de la cuisine sauvage vous est proposé fleurs, feuilles, fruits et plantes de nos chemins s’invitent à table pour une soirée gourmande et pleine de découvertes.

Vous pourrez également feuilleter le livre, l’acheter sur place, repartir avec une dédicace et échanger autour de la cueillette sauvage, des plantes comestibles et de leur utilisation en cuisine.

Une belle occasion de partager un verre, un repas et quelques histoires de nature dans l’ambiance chaleureuse de notre guinguette.

Rendez-vous à la Parenthèse Champêtre, à la ferme L’Autre Campagne de 18h à 21h

Sans réservation.

Au plaisir de vous y retrouver ! .

Ferme L’Autre Campagne 2399 route de Lannes Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@lautrecampagne.com

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English : Soirée spéciale sauvage

L’événement Soirée spéciale sauvage Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Seignanx