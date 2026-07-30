Soirée spectacle Un été à Bious Laruns
vendredi 21 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Soirée spectacle Un été à Bious
Guinguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
18 h Je t’aime, moi non plus ! Ils s’aiment, se chamaillent, se fuient et se retrouvent. Avec tendresse et dérision, deux clowns explorent les turbulences du sentiment amoureux. Spectacle tout public de la compagnie Metoca.
19 h 30 Les laveurs de vitre. Deux personnages, une vitre encroûtée et une mission désencrasser le monde. Armés de leur seule obstination, deux marionnettes s’activent autour d’une vitre que la matière résiste à laisser transparaître. Ils grattent, frottent, recommencent, avec le sérieux des grands fous et la tendresse de ceux qui croient encore que ça vaut la peine. Spectacle tout public (18 min) de la compagnie Cathy et ses marionnettes d’après un texte de Nadia Fillion.
Restauration sur place. .
Guinguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me
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English : Soirée spectacle Un été à Bious
L’événement Soirée spectacle Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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