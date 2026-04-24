Soirée Stand Up à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
Soirée Stand Up à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence jeudi 7 mai 2026.
Loireauxence
Soirée Stand Up à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Venez assister à une soirée Stand Up à Ô’Bart le jeudi 7 mai.
Sur réservation gratuite sur Hello Asso. .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
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English :
Come and enjoy a Stand Up evening at Ô’Bart on Thursday May 7.
L’événement Soirée Stand Up à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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