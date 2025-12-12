Soirée Stand-up Chai Gigi Guérande
Soirée Stand-up Chai Gigi Guérande jeudi 8 janvier 2026.
Soirée Stand-up
Chai Gigi 14 faubourg Sainte-Anne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-01-08 19:30:00
fin : 2026-03-05 21:00:00
Début : 2026-01-08 19:30:00
fin : 2026-03-05 21:00:00
Date(s) :
2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-09 2026-05-07 2026-06-04
Le GwenrannComedyShow revient au CHAI GIGI tous les 1er jeudi du mois !
1h00 de STAND-UP avec 5 humoristes.
Les règles de la soirée
– On évite de se balader dans la salle pendant le spectacle.
– Il est préférable de venir en avance, pour être servi (bar, tapas, planches) et assis avant le début du show.
– Vous pouvez faire des photos mais pas de film
– On évite de chuchoter car cela peut perturber les artistes .
Chai Gigi 14 faubourg Sainte-Anne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire GwenrannComedyShow@gmail.com
English :
