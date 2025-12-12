Soirée Stand-up Chai Gigi Guérande

Soirée Stand-up

Chai Gigi 14 faubourg Sainte-Anne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:30:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-09 2026-05-07 2026-06-04

Le GwenrannComedyShow revient au CHAI GIGI tous les 1er jeudi du mois !

1h00 de STAND-UP avec 5 humoristes.

Les règles de la soirée

– On évite de se balader dans la salle pendant le spectacle.

– Il est préférable de venir en avance, pour être servi (bar, tapas, planches) et assis avant le début du show.

– Vous pouvez faire des photos mais pas de film

– On évite de chuchoter car cela peut perturber les artistes .

