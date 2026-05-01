Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel Guérande
Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel Guérande samedi 23 mai 2026.
Guérande
Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel
Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour la 22ème édition de La nuit des musées, profitez d’une visite nocturne à la Porte St-Michel pour vous plonger dans l’univers médiéval.
Au programme, visite libre du monument et de l’espace ludique Récréation médiévale ou visite guidée De fond en combles incluant un accès privilégié pour admirer la charpente du 17ème siècle (réservation conseillée pour la visite guidée). .
Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel Guérande a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Jeu pédagogique Mission isolation Hôtel de ville Guérande 12 mai 2026
- Car Wash Rue du Sénéchal Guérande 13 mai 2026
- P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett Guérande 13 mai 2026
- Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande 13 mai 2026
- 3ème Festival du film de rando Histoires & crapahutes Ciné Presqu’île Guérande 14 mai 2026