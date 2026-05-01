Guérande

Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour la 22ème édition de La nuit des musées, profitez d’une visite nocturne à la Porte St-Michel pour vous plonger dans l’univers médiéval.

Au programme, visite libre du monument et de l’espace ludique Récréation médiévale ou visite guidée De fond en combles incluant un accès privilégié pour admirer la charpente du 17ème siècle (réservation conseillée pour la visite guidée). .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel Guérande a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44