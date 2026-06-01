Atelier adulte Linogravure P’tea Bonheur Guérande

Guérande

Atelier adulte Linogravure

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Envie de partager un moment fun entre ami-es ou en famille lors de cet atelier créatif ? Venez découvrir le monde de la linogravure en repartant avec votre plaque et votre œuvre d’art dans un lieu cocooning où l’odeur du thé et des cookies maison vous enveloppe dès la porte franchie…

Qui peut venir faire de la lino ? Les personnes sympas de tous types. Que tu sois expert en dessin ou n’allant pas plus loin qu’un bonhomme bâton, cet atelier est fait pour toi !

Est inclus, tout le matériel, une boisson au choix et un sablé ou un cookie. Un atelier ludique, zéro ennuie, 100 % réconfortant… et 200 % bonheur ! .

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 64 31 68 korari.creatif@gmail.com

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L’événement Atelier adulte Linogravure Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44