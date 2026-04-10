Guérande

Goût’livres

5 Rue du Sénéchal Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:30:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Après l’école, à l’heure du goûter, venez profiter de lectures, de jeux et de surprises imaginées par les bibliothécaires !

Apportez votre goûter ! .

5 Rue du Sénéchal Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Goût’livres Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44