Soirée Summer Pool Party à Baugé Piscine du pont des fées Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Soirée Summer Pool Party à Baugé

Piscine du pont des fées Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6.8 – 6.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Soirée Summer Pool Party à Baugé

Au programme DJ set, bouées et waterballs.

Restauration et buvette sur place.

Pas de réservation vente de billets le jour même. .

Piscine du pont des fées Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 59 33 80 00 piscine@baugeenanjou.fr

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English :

Summer Pool Party in Baugé

L’événement Soirée Summer Pool Party à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert