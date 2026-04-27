Soirée Summer Pool Party à Baugé Piscine du pont des fées Baugé-en-Anjou
Soirée Summer Pool Party à Baugé Piscine du pont des fées Baugé-en-Anjou mercredi 15 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Soirée Summer Pool Party à Baugé
Piscine du pont des fées Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6.8 – 6.8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Soirée Summer Pool Party à Baugé
Au programme DJ set, bouées et waterballs.
Restauration et buvette sur place.
Pas de réservation vente de billets le jour même. .
Piscine du pont des fées Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 59 33 80 00 piscine@baugeenanjou.fr
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English :
Summer Pool Party in Baugé
L’événement Soirée Summer Pool Party à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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