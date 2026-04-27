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Soirée Summer Pool Party à Baugé Piscine du pont des fées Baugé-en-Anjou

Soirée Summer Pool Party à Baugé Piscine du pont des fées Baugé-en-Anjou mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Piscine du pont des fées

Adresse : Baugé

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 6.8 6.8

Baugé-en-Anjou

Soirée Summer Pool Party à Baugé

Piscine du pont des fées Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6.8 – 6.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Soirée Summer Pool Party à Baugé
Au programme DJ set, bouées et waterballs.
Restauration et buvette sur place.
Pas de réservation vente de billets le jour même.   .

Piscine du pont des fées Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 59 33 80 00  piscine@baugeenanjou.fr

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English :

Summer Pool Party in Baugé

L’événement Soirée Summer Pool Party à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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