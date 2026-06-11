Baugé-en-Anjou

Fête du 14 juillet à Baugé

Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête du 14 juillet à Baugé

La ville de Baugé-en-Anjou s’illumine pour la Fête Nationale. Défilé et cérémonie officielle, concert, DJ et feu d’artifice sont au programme de ce 14 juillet 2026.

Les cérémonies célébrant la Fête Nationale débuteront mardi matin avec un défilé des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Baugé, des anciens combattants et porte-drapeaux et des élus. Le départ est prévu à 10h30 de la rue du Collège vers la place de l’Europe pour un dépôt de gerbe au monument aux morts et un hommage rendu aux disparus. Après un passage en revue des matériels des sapeurs-pompiers, une aubade sera ensuite jouée sur l’esplanade du Centre culturel René d’Anjou.

A partir de 20h30, les Cadets du Baugeois s’animeront jusqu’au traditionnel feu d’artifice tiré à 23h devant le tribunal de Baugé.

Le comité des fêtes de Baugé organise de 11h à 19h une journée de jeux accessibles à tous. Jeux en bois, démonstration de jeux de sociétés par Les trésors de Louloujou . Animation musicale par le Duo Sunshine . A partir de 19h L’EAB prendra le relais avec le concert Des Cadets Du Baugeois , Le feu d’artifice et le bal populaire animé par DJ.

Toute la journée, buvette, food-truck, glacier artisanal, la pêche aux canards, Chichis et Barbes à Papa. .

Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 12

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English :

July 4th Festival in Baugé

L’événement Fête du 14 juillet à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert