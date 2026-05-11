Nuit de la chauve souris à Baugé Camping Baugé-en-Anjou
Nuit de la chauve souris à Baugé Camping Baugé-en-Anjou jeudi 9 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Nuit de la chauve souris à Baugé
Camping Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Nuit de la chauve souris à Baugé
A l’occasion de la nuit internationale de la chauve souris, la LPO vous propose de venir découvrir le mode de vie des petites boules de poil volantes qui vivent autour de nous. Puis à la tombée de la nuit, vous partirez à l’écoute des ultra sons à l’aide d’un détecteur…
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .
Camping Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22
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English :
Bat night in Baugé
L’événement Nuit de la chauve souris à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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