Nuit de la chauve souris à Baugé Camping Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Nuit de la chauve souris à Baugé

Camping Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Nuit de la chauve souris à Baugé

A l’occasion de la nuit internationale de la chauve souris, la LPO vous propose de venir découvrir le mode de vie des petites boules de poil volantes qui vivent autour de nous. Puis à la tombée de la nuit, vous partirez à l’écoute des ultra sons à l’aide d’un détecteur…

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .

Camping Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22

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English :

Bat night in Baugé

L’événement Nuit de la chauve souris à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert