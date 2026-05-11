Visites Théâtralisées à l’Hôtel Dieu de Baugé Hôtel Dieu Baugé-en-Anjou
Visites Théâtralisées à l’Hôtel Dieu de Baugé Hôtel Dieu Baugé-en-Anjou mercredi 29 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Visites Théâtralisées à l’Hôtel Dieu de Baugé
Hôtel Dieu Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 41 – 41 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visites Théâtralisées à l’Hôtel Dieu de Baugé
Les secrets de l’Hôtel-Dieu de Baugé se dévoilent grâce aux bons soins de Clotilde et Émile. L’ancien hôpital du XVIIe siècle devient le théâtre d’une visite riche en émotions et en rebondissements. Avec ces deux guides atypiques, explorez l’histoire de la pharmacie et de la médecine, et traversez les siècles pour revivre l’histoire tantôt sombre, tantôt heureuse, de l’Hôtel-Dieu.
Réservation obligatoire Nombre de places limité. .
Hôtel Dieu Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74
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English :
Theatrical visits to the Hôtel Dieu in Baugé
L’événement Visites Théâtralisées à l’Hôtel Dieu de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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