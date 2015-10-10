Festival de BOZIACUS à Bocé Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Festival de BOZIACUS à Bocé

Bocé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

Festival de BOZIACUS à Bocé

PLONGEZ DANS L’UNIVERS ENVOUTANT DU FESTIVAL DE BOZIACUS ….

Un festival unique sur le territoire de Baugé en Anjou qui mêle énergies rock et traditions punk celtique dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme

Vendredi 19h-1h30 (entrée 10€)

– LUEUR Composé de vétérans de la scène punk rock, LUEUR défend un punk libre, festif et engagé.

– D-Track groupe punk rock du Baugeois mêlant rockabilly et psychobilly.

– The Clarkiis collectif de 8 musiciens qui fait vibrer les racines du blues, du cajun et du rhythm’n’blues avec une énergie

festive et communicative.

– DJ BOZIACUS Avec son énergie contagieuse, DJ BOZIACUS promet un set intergénérationnel qui fera danser tout le

monde.

Samedi 14h-18h30 ( gratuit)

Troupe de théâtre d’improvisation Les Flamants Bleu allient créativité, spontanéité et bonne humeur sur scène.

– ACTIVITES LUDIQUES Venez partager un moment inoubliable en famille lors d’un après-midi riche en activités ludiques pour les petits et les grands.

Et venez découvrir ce que le Conseil municipal des jeunes de Baugé en Anjou a imaginé pour cette deuxième édition.

– Marché artisanal Rejoignez tout l’après midi un marché unique où les anciens métiers prennent vie , mêlant tradition et créativité. Une occasion de rencontrer des artisans passionnés et de repartir avec des pièces uniques, faites à la main avec l’âme des temps anciens

– Spectacle vivant La compagnie Ladislas propose un bal festif convivial et dynamique, invitant tous les publics à partager un moment de danse et de bonne humeur.

Samedi 18h30-3h (entrée 15€)

– The Lunky Trolls est un groupe punk porté par une énergie brute et une approche résolument DIY. Leur musique, directe et sans concession, mêle riffs incisifs et textes percutants, entre engagement et ironie. Sur scène, le groupe se distingue par des performances intenses et authentiques, affirmant une vision du punk libre et actuelle.

– Sans Voies c’est une musique qui fait voltiger les mots au milieu d’un univers résolument rock. En s’entourant de guitares tantôt légères, tantôt saturées, mélangées à la douceur rauque du saxophone, les textes caressent, et cognent ! A la

croisée entre Léo Ferré et Les Têtes Raides, Sans Voies trace son propre chemin. Avec la folle énergie du désespoir, les musiciens continuent de faire bouger les lignes…

– Avec son énergie contagieuse et ses vibes positives, DJ BOZIACUS promet un set intergénérationnel qui fera danser tout le monde.

IN.COACH, groupe angevin formé en 2018, propose un hard rock teinté de blues, énergique et puissant. Porté par des riffs efficaces, des mélodies aériennes et une voix rocailleuse, le quatuor s’inspire de références comme ZZ Top ou Motörhead et mise sur le groove, la bonne humeur et l’énergie du live. .

Bocé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 85 27 05

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English :

BOZIACUS Festival in Bocé

L’événement Festival de BOZIACUS à Bocé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert