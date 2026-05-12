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VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Cuon Baugé-en-Anjou

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Cuon Baugé-en-Anjou dimanche 30 août 2026.

Lieu : Cuon

Adresse : Allée du château de la Graffinière

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Baugé-en-Anjou

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON

Cuon Allée du château de la Graffinière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide-greniers et marché artisanal à Cuon
Vide-greniers et marché artisanal
1 € le mètre linéaire avec un maximum de 10 m.
Possibilité de garer le véhicule sur l’emplacement.
Pièce d’identité obligatoire.
Buvette et restauration rapide sur place.   .

Cuon Allée du château de la Graffinière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 97 74 21 

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English :

Garage sale and craft market in Cuon

L’événement VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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