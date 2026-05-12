VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Cuon Baugé-en-Anjou
VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Cuon Baugé-en-Anjou dimanche 30 août 2026.
Baugé-en-Anjou
VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON
Cuon Allée du château de la Graffinière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers et marché artisanal à Cuon
Vide-greniers et marché artisanal
1 € le mètre linéaire avec un maximum de 10 m.
Possibilité de garer le véhicule sur l’emplacement.
Pièce d’identité obligatoire.
Buvette et restauration rapide sur place. .
Cuon Allée du château de la Graffinière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 97 74 21
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English :
Garage sale and craft market in Cuon
L’événement VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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