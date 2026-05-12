VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Cuon Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON

Cuon Allée du château de la Graffinière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers et marché artisanal à Cuon

Vide-greniers et marché artisanal

1 € le mètre linéaire avec un maximum de 10 m.

Possibilité de garer le véhicule sur l’emplacement.

Pièce d’identité obligatoire.

Buvette et restauration rapide sur place. .

Cuon Allée du château de la Graffinière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 97 74 21

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English :

Garage sale and craft market in Cuon

L’événement VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert