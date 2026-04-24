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Fête du gros Croissant et Vide grenier au Guédeniau Baugé-en-Anjou

Fête du gros Croissant et Vide grenier au Guédeniau Baugé-en-Anjou dimanche 9 août 2026.

Adresse : Le Guédeniau

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Baugé-en-Anjou

Fête du gros Croissant et Vide grenier au Guédeniau

Le Guédeniau Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Fête du gros Croissant et Vide grenier au Guédeniau
Grand vide grenier, pas d’inscription requise, emplacements attribués par les placiers en fonction de l’ordre d’arrivée, à partir de 6h. Buvette et restauration sur place. Venez nombreux !!!   .

Le Guédeniau Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 06 00 94  josiane.batilliot@outlook.com

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English :

Fête du gros Croissant and Garage Sale at Guédeniau

L’événement Fête du gros Croissant et Vide grenier au Guédeniau Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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