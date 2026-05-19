Pontigné fait son plein air à Pontigné Pontigné Baugé-en-Anjou
Pontigné fait son plein air à Pontigné Pontigné Baugé-en-Anjou samedi 29 août 2026.
Baugé-en-Anjou
Pontigné fait son plein air à Pontigné
Pontigné Parc de la salle des fêtes Louis Bineau Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pontigné fait son plein air à Pontigné
Le comité des fêtes de Pontigné organise une journée en plein air avec structure gonflable, balade à poneys et différents jeux.
Le soir sera diffusé un film plein air, et le feu d’artifice offert par la commune de Baugé-en-Anjou viendra clôturer cette belle journée.
Restauration et buvette sur place. .
Pontigné Parc de la salle des fêtes Louis Bineau Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 75 62 84
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English :
Pontigné gets into the swing of things in Pontigné
L’événement Pontigné fait son plein air à Pontigné Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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