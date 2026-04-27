Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou
Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou dimanche 6 septembre 2026.
Baugé-en-Anjou
Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé
Exposition de 250 véhicules anciens
Bourse d’échanges pièces détachés-miniatures-documentations- outillages (2€ le mètre)
Buvette restauration rapide .
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 04 30 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Antique car show and fair in Baugé
L’événement Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- SENTIER DE RANDONNÉE FRANCOIS LEGOULZ DE LA BOULAIE BOCÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- SENTIER DE RANDONNEE DES FROUX À FOUGERÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- SENTIER DE RANDONNEE LA DOT FERRIERE A FOUGERÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- BOUCLE VÉLO LANDES ET COURS D’EAU EN BAUGEOIS Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- SENTIER DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DE LA VALLEE DES CARTES Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026