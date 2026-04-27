Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé

Exposition de 250 véhicules anciens

Bourse d’échanges pièces détachés-miniatures-documentations- outillages (2€ le mètre)

Buvette restauration rapide .

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 04 30 91

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English :

Antique car show and fair in Baugé

L’événement Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert