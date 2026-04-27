Semaine festive pour enfants et familles avec cours d’espéranto à Baugé Château de Grésillon Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Semaine festive pour enfants et familles avec cours d’espéranto à Baugé

Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-20

Semaine festive pour enfants et familles avec cours d’espéranto

Semaine festive pour enfants et familles avec cours d’espéranto

Programme sur https://gresillon.org/i?lang=fr .

Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 10 34 gresillon@gmail.com

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English :

Festive week for children and families with Esperanto classes

L’événement Semaine festive pour enfants et familles avec cours d’espéranto à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert