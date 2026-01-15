Festival Herbe Bleue à Clefs Clefs Baugé-en-Anjou

Festival Herbe Bleue à Clefs

Clefs 2737 Route de Clefs-Montpollin Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Le Festival Herbe Bleue revient avec une programmation riche et vibrante dédiée aux musiques Bluegrass, Old-Time et Cajun. Cette année, découvrez des artistes et groupes de renommée internationale, qui feront vibrer la scène avec des performances inoubliables.

Au programme

– Concerts des groupes incontournables du Bluegrass, des virtuoses du Old-Time et des rythmes envoûtants du Cajun.

– Bals et danses plongez dans l’ambiance festive des danses traditionnelles, guidées par des musiciens passionnés.

– Conférences Pour tout savoir sur ces musiques, leur histoire, leurs variantes, leurs influences, les acteurs marquants ….

– Ateliers et rencontres perfectionnez votre pratique instrumentale et échangez avec des artistes d’exception.

– Scène Tremplin et Open-Mic vibrez au rythme des talents émergents et des surprises musicales.

Que vous soyez passionnés de musique folk, amateurs de danse ou simples curieux, Herbe Bleue 2026 vous promet une immersion totale dans l’authenticité et l’énergie des musiques traditionnelles.

Programme complet à venir. .

