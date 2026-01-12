Opéra de Baugé 2026 Suor Angelica & Gianni Schicchi de Puccini à Baugé Les Capucins Baugé-en-Anjou

Opéra de Baugé 2026 Suor Angelica & Gianni Schicchi de Puccini à Baugé

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Date : 2026-08-01 à 2026-08-04

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04

Opéra de Baugé 2026 Suor Angelica & Gianni Schicchi de Puccini à Baugé

Suor Angelica

Cette œuvre tragique révèle la discipline implacable d’un couvent du XVIIᵉ siècle et l’hypocrisie moralisatrice de la société qui a scellé le destin d’Angelica. Jeune princesse, elle a mis au monde un enfant qu’elle n’a jamais pu voir, avant d’être envoyée au couvent pour se repentir . Après sept années de soumission silencieuse, elle reçoit la visite de sa tante — dont la révélation glaciale porte le coup final.

Pourtant, la musique de Puccini laisse filtrer la lumière à travers l’obscurité. La douleur de l’histoire est illuminée par la personnalité rayonnante d’Angelica, dont la chaleur rend le drame encore plus poignant.

Gianni Schicchi

Une famille cupide se rassemble au chevet de son patriarche mourant — pour découvrir qu’il a légué toute sa fortune au monastère local. Furieux et désespérés, les parents se résignent à faire appel au rusé paysan Gianni Schicchi, le seul capable de les tirer d’affaire. Schicchi accepte… mais il a son propre plan.

La comédie la plus mordante de Puccini déploie un tourbillon d’intrigues, de parents intraitables et de musique irrésistible, prouvant qu’à Florence, la ruse peut triompher de l’avidité. .

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 75 40 info@operadebauge.org

English :

Opéra de Baugé 2026 Puccini’s Suor Angelica & Gianni Schicchi at Baugé

