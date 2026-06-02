Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à Baugé Les Grands Moulins Baugé-en-Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à Baugé Les Grands Moulins Baugé-en-Anjou samedi 5 septembre 2026.
Baugé-en-Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à Baugé
Les Grands Moulins 2 Rue de la Fontaine Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à Baugé
C’est l’histoire d’une petite fille, appelée Victorine Frankenstein, fascinée par la nature et par tout ce qui vit et bouge sur Terre. Un jour, une question lui saute à la figure pourquoi y a-t-il des êtres en vie et des êtres morts ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’on appelle la vie ? Comme la petite Victorine aime faire des expériences, un soir, seule dans le secret de sa chambre, avec ce qu’elle a sous la main, elle décide de créer un être et, au moyen d’une décharge électrique, de lui insuffler la vie. La créature qui naît de cette expérience ne correspond à aucune norme, à aucune règle. Commence alors pour la petite fille et sa monstre une aventure fantastique… .
Les Grands Moulins 2 Rue de la Fontaine Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99
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English :
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Frankenstein harvest tour in Baugé
L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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