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Visite guidée de Baugé Devant le château de Baugé Baugé-en-Anjou

Visite guidée de Baugé Devant le château de Baugé Baugé-en-Anjou mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Devant le château de Baugé

Adresse : Baugé

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7

Baugé-en-Anjou

Visite guidée de Baugé

Devant le château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12

Laissez-vous guider au cœur de Baugé, cité de caractère au patrimoine exceptionnel !
Avec Thomas Brochard, guide-conférencier passionné, laissez-vous conter Baugé.
Monuments remarquables, hôtels particuliers, ruelles, il vous fera remonter le temps pour découvrir la ville autrement.
Une visite vivante et accessible à tous, idéale pour les curieux, les amoureux d’histoire ou simplement les promeneurs en quête d’authenticité.
Sur inscription.   .

Devant le château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00  thomas@visithemes.com

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English :

Let us guide you to the heart of Baugé, a town of character and exceptional heritage!

L’événement Visite guidée de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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