Visite guidée de Baugé Devant le château de Baugé Baugé-en-Anjou
Visite guidée de Baugé Devant le château de Baugé Baugé-en-Anjou mercredi 29 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Visite guidée de Baugé
Devant le château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Laissez-vous guider au cœur de Baugé, cité de caractère au patrimoine exceptionnel !
Avec Thomas Brochard, guide-conférencier passionné, laissez-vous conter Baugé.
Monuments remarquables, hôtels particuliers, ruelles, il vous fera remonter le temps pour découvrir la ville autrement.
Une visite vivante et accessible à tous, idéale pour les curieux, les amoureux d’histoire ou simplement les promeneurs en quête d’authenticité.
Sur inscription. .
Devant le château de Baugé Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let us guide you to the heart of Baugé, a town of character and exceptional heritage!
L’événement Visite guidée de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Visite insolite des espaces non ouverts, Le Palais du Roi René, Baugé-en-Anjou 13 juin 2026
- Journées européennes de l’archéologie au Château de Baugé Château Baugé-en-Anjou 13 juin 2026
- Randonnée pédestre à La Lande-Chasles Baugé-en-Anjou 14 juin 2026
- Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé La Riberdière Baugé-en-Anjou 14 juin 2026
- Championnat de France side-car et Quad à Baugé Baugé-en-Anjou 20 juin 2026