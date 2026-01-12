Opéra de Baugé 2026 Don Pasquale de Donizetti à Baugé Les Capucins Baugé-en-Anjou

Opéra de Baugé 2026 Don Pasquale de Donizetti à Baugé

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-02

Don Pasquale est déterminé à voir son neveu et héritier, Ernesto, épouser la jeune fille qu’il a choisie pour lui. Mais Ernesto refuse il est follement amoureux de Norina. Outré, Pasquale décide que si son neveu ne lui donne pas d’héritier, il prendra épouse lui-même, malgré son âge. Il fait appel à son médecin, Malatesta… sans se douter que celui-ci est secrètement de mèche avec Ernesto et Norina pour donner au vieux célibataire une leçon mémorable.

La musique de Donizetti pétille comme du champagne, propulsant cette comédie brillante faite de déguisements, de ruses et de délicieuses revanches. .

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 75 40 info@operadebauge.org

Opéra de Baugé 2026 Donizetti’s Don Pasquale at Baugé

